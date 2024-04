Meteo Campobasso, previsioni da Sabato 13 a Lunedì 15 Aprile

Sabato, 13 Aprile 2024

Il tempo a Campobasso per Sabato si preannuncia stabile e privo di precipitazioni. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con minime intorno ai 9-10°C e massime che potranno raggiungere i 21-22°C nel corso del pomeriggio. L’umidità si manterrà costante intorno al 40-50%, mentre i venti soffieranno deboli da direzione variabile, prevalentemente settentrionale, con velocità comprese tra i 5 e i 10 km/h. Si consiglia di indossare abbigliamento leggero e di proteggere la pelle dall’esposizione prolungata al sole.

Domenica, 14 Aprile 2024

Anche per Domenica le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da assenza di precipitazioni e cielo sereno. Le temperature si manterranno in linea con quelle della giornata precedente, con minime intorno ai 9-10°C e massime che potranno superare i 20°C nel corso del pomeriggio. L’umidità si attesterà intorno al 40-50%, mentre i venti saranno deboli, principalmente da direzione sud-ovest con velocità comprese tra i 2 e i 9 km/h. La giornata si prospetta quindi ideale per passeggiate all’aperto e attività ricreative.

Lunedì, 15 Aprile 2024

Per Lunedì è previsto un leggero cambiamento delle condizioni atmosferiche, con la comparsa di nubi sparse e un aumento dell’umidità. Le temperature si manterranno comunque piuttosto miti, con minime intorno ai 9-10°C e massime che potranno superare i 20°C nel corso del pomeriggio. L’umidità aumenterà fino al 70-80%, mentre i venti soffieranno da direzione sud-ovest con velocità comprese tra i 5 e i 15 km/h. Non sono previste precipitazioni significative, ma si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di adottare abbigliamento adeguato.