Meteo Catania, previsioni da Sabato 13 a Lunedì 15 Aprile

Sabato, 13 Aprile 2024

Il tempo previsto per Sabato 13 Aprile 2024 a Catania sarà caratterizzato da condizioni stabili e serene per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con una minima di 14.0°C durante la notte e un picco di 25.0°C nel primo pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 35-70%, mentre i venti soffieranno da est-sudest con una velocità variabile tra i 2 e i 21 km/h. Non sono previste precipitazioni e il cielo sarà sereno per l’intera giornata.

Domenica, 14 Aprile 2024

La giornata di Domenica, 14 Aprile 2024 a Catania sarà caratterizzata da condizioni meteo variabili. Al mattino il cielo sarà sereno con temperature in aumento fino a circa 26.6°C nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e sera, si prevede un aumento della nuvolosità con la comparsa di nubi sparse fino a coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 16.4°C. L’umidità si manterrà tra il 32% e il 72%, mentre i venti soffieranno da est-sudest con una velocità variabile tra 0 e 6 km/h.

Lunedì, 15 Aprile 2024

Per Lunedì 15 Aprile 2024, a Catania sono previste condizioni meteo instabili. La giornata inizierà con cielo sereno e temperature in aumento fino a circa 25.5°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio si prevede un aumento della nuvolosità, con cielo parzialmente coperto e temperature intorno ai 23.6°C. In serata il cielo si coprirà ulteriormente, con temperature stabili intorno ai 19.4°C. L’umidità sarà compresa tra il 34% e il 60%, mentre i venti soffieranno da est-sudest con una velocità variabile tra 1 e 9 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Catania si preannuncia abbastanza stabile, con temperature gradevoli e poche probabilità di precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni della nuvolosità, che potrebbero influenzare la percezione del calore e le attività all’aperto. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.