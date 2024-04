Meteo Firenze, previsioni da Sabato 13 a Lunedì 15 Aprile

Sabato, 13 Aprile 2024

Le previsioni meteo per la giornata di Sabato a Firenze prevedono una situazione stabile e piacevole. Non sono previste precipitazioni lungo l’arco della giornata. La temperatura massima durante la giornata raggiungerà i 28.6°C intorno alle 14:00, mentre la minima si attesterà sui 9.8°C intorno alle 04:00. L’umidità si manterrà sotto il 50% per gran parte della giornata, mentre i venti soffieranno a velocità compresa tra 1 km/h e 8 km/h, prevalentemente da est a ovest.

Domenica, 14 Aprile 2024

Anche per la giornata di Domenica a Firenze le condizioni meteo saranno stabili. Non sono previste precipitazioni lungo l’arco della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 12.1°C intorno alle 23:00 e i 26.5°C intorno alle 13:00</b. L'umidità si manterrà sotto il 50% per gran parte della giornata, mentre i venti soffieranno a velocità compresa tra 1 km/h e 13 km/h, prevalentemente da est a ovest.

Lunedì, 15 Aprile 2024

Per Lunedì le previsioni meteo indicano una giornata inizialmente stabile con cielo sereno e un lieve aumento delle temperature. Tuttavia, nel pomeriggio sono previste nubi sparse con un leggero calo delle temperature e un aumento dell’umidità. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 23°C intorno alle 12:00, mentre le minime si manterranno attorno ai 12.5°C intorno alle 23:00. I venti soffieranno a velocità compresa tra 1 km/h e 19 km/h, prevalentemente da sud-est a ovest-nord-ovest.