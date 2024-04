Meteo Genova, previsioni da Sabato 13 a Lunedì 15 Aprile

Sabato, 13 Aprile 2024

Il tempo a Genova sabato sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno abbastanza miti, con valori che oscilleranno tra i 12.6°C e i 25.2°C. L’umidità relativa dell’aria varierà tra il 64% e il 97%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 0 km/h e 5 km/h, provenendo principalmente da direzioni comprese tra Sud e Nord-Est.

Domenica, 14 Aprile 2024

Domenica il cielo a Genova sarà prevalentemente poco nuvoloso, con qualche momento di sereno. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori che oscilleranno tra i 12.5°C e i 27.1°C. L’umidità relativa dell’aria varierà tra il 40% e il 95%. Il vento soffierà con velocità comprese tra 0 km/h e 27 km/h, provenendo principalmente da direzioni comprese tra Sud e Nord-Ovest.

Lunedì, 15 Aprile 2024

Lunedì il cielo si presenterà poco nuvoloso con tendenza a nubi sparse, ma in generale con un predominio di sereno. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori che oscilleranno tra i 15.8°C e i 20.5°C. L’umidità relativa dell’aria varierà tra il 52% e l’82%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 22 km/h e 30 km/h, provenendo principalmente da direzioni comprese tra Sud e Sud-Est.

In conclusione, nei prossimi giorni a Genova non sono previste precipitazioni di rilievo, e il clima si manterrà principalmente asciutto e soleggiato, con temperature in aumento. Tuttavia, si consiglia di essere preparati per eventuali variazioni del tempo, in particolare per quanto riguarda le variazioni di temperatura e umidità.