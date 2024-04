Meteo Milano, previsioni da Sabato 13 a Lunedì 15 Aprile

Sabato, 13 Aprile 2024

Il sabato a Milano si prevede generalmente soleggiato con alcune nuvole sparse. Le temperature saranno miti, con massime intorno ai 25°C. Il vento sarà leggero, con velocità variabili tra 1 e 3 km/h, e l’umidità si manterrà intorno al 56-98% durante il giorno.

Domenica, 14 Aprile 2024

Anche domenica il cielo su Milano si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Le temperature saranno in rialzo, con massime attese intorno ai 26°C. Il vento sarà leggero nelle prime ore della giornata, ma tenderà ad aumentare in intensità nel pomeriggio, con raffiche fino a 10 km/h. L’umidità si manterrà costantemente intorno al 48-98%.

Lunedì, 15 Aprile 2024

La settimana inizierà con un cielo parzialmente coperto a Milano. Le temperature massime si manterranno intorno ai 22°C. Il vento soffierà con maggiore intensità rispetto ai giorni precedenti, con raffiche fino a 14 km/h. L’umidità diminuirà leggermente nel corso della giornata, oscillando tra il 56% e il 83%.

In generale, il fine settimana a Milano si prospetta con condizioni meteo piacevoli e temperature in aumento. Non sono previste precipitazioni significative, e il vento, seppur aumentato di intensità, non dovrebbe arrecare particolari disagi. Sia chi intende trascorrere del tempo all’aperto che chi preferisce rimanere in casa potrà godere di condizioni meteo favorevoli.