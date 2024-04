Meteo Napoli, previsioni da Sabato 13 a Lunedì 15 Aprile

Sabato, 13 Aprile 2024

Le previsioni meteo per Sabato a Napoli indicano una giornata caratterizzata da sereno ininterrotto. Le temperature inizieranno intorno ai 12 gradi durante la notte, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i 27 gradi nel primo pomeriggio. L’umidità si manterrà costantemente intorno al 40-50%, mentre il vento soffierà con una velocità media di 3-10 km/h proveniente da direzioni prevalentemente orientali e occidentali. Non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata.

Domenica, 14 Aprile 2024

Anche Domenica il cielo su Napoli sarà sereno per l’intera giornata. Le temperature resteranno piuttosto stabili, oscillando tra i 12 e i 28 gradi. L’umidità diminuirà leggermente durante la giornata, attestandosi intorno al 40-60%, mentre il vento sarà debole e proveniente principalmente da direzioni settentrionali e occidentali. Non sono previste precipitazioni, e le condizioni climatiche saranno ideali per trascorrere del tempo all’aperto.

Lunedì, 15 Aprile 2024

La settimana inizierà con un cielo ancora prevalentemente sereno su Napoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 14 gradi, per poi salire fino a toccare i 25 gradi nel primo pomeriggio. L’umidità sarà leggermente più alta rispetto ai giorni precedenti, assestandosi intorno al 60-70%, e il vento soffierà con una velocità tra i 1 e gli 11 km/h provenendo da direzioni varie. Nel corso della giornata, è prevista un aumento della copertura nuvolosa, con la comparsa di nubi sparse e qualche possibile annuvolamento. Tuttavia, non sono attese precipitazioni significative.

Con queste condizioni meteo, i prossimi giorni si prospettano ideali per godersi il clima mite e soleggiato di Napoli, sia per attività all’aperto che per piacevoli passeggiate o momenti di relax. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni per eventuali aggiornamenti, ma al momento tutto sembra propendere per giornate piacevoli e all’insegna del sereno.