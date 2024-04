Meteo Palermo, previsioni da Sabato 13 a Lunedì 15 Aprile

Sabato 13 Aprile 2024

Il tempo a Palermo per Sabato è previsto come sereno per l’intera giornata, con temperature che inizieranno a 13.7°C e raggiungeranno un massimo di 24.4°C intorno alle ore 13:00. L’umidità oscillerà tra il 54% e il 78%, mantenendosi su livelli confortevoli. Il vento sarà prevalentemente leggero, con velocità variabili tra 1 e 13 km/h provenienti da diverse direzioni, dalla S-SW alla N-NW.

Domenica 14 Aprile 2024

Domenica si prevede un cielo poco nuvoloso, con un leggero aumento delle nuvole nel tardo pomeriggio. Le temperature varieranno da 14.7°C durante la notte fino a 25.6°C durante il primo pomeriggio. L’umidità sarà compresa tra il 47% e il 77%, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. Il vento sarà prevalentemente leggero, con velocità variabili tra 1 e 12 km/h, principalmente provenienti da direzioni comprese tra S-SE e N-NW.

Lunedì 15 Aprile 2024

Lunedì il cielo sarà prevalentemente sereno con la comparsa di nubi sparse nel tardo pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra 16.3°C e 27.2°C, con un lieve aumento delle nubi nel corso della giornata. L’umidità varierà tra il 33% e il 71%, mantenendo condizioni confortevoli. Il vento sarà leggero, con un’andatura variabile tra 1 e 6 km/h proveniente principalmente da direzioni meridionali, per poi virare a N-NW nel tardo pomeriggio.