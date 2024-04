Meteo Parma, previsioni da Sabato 13 a Lunedì 15 Aprile

Sabato, 13 Aprile 2024

Il tempo a Parma per sabato si preannuncia generalmente stabile e soleggiato. Durante la notte e le prime ore del mattino il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 10-12°C e umidità elevata intorno all’80-90%. Nel corso della mattinata le nubi sparse si faranno strada, con temperature in aumento fino a raggiungere i 22-24°C. Il vento soffierà da direzione variabile, prevalentemente da sud a sud-ovest, con intensità compresa tra 1 e 6 km/h. Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 24-25°C, e un leggero aumento dell’umidità. La serata si presenterà con cielo poco nuvoloso e temperature attorno ai 14-17°C, con un lieve aumento della ventilazione da sud-ovest.

Domenica, 14 Aprile 2024

Anche per domenica le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da cielo poco nuvoloso o sereno per l’intera giornata. Durante le prime ore del mattino si registreranno temperature attorno ai 12-13°C con un’umidità intorno al 90%, mentre il vento soffierà da sud-ovest con intensità compresa tra 6 e 3 km/h. Nel corso della mattinata e fino al pomeriggio il cielo sarà sereno, con temperature in costante aumento fino a raggiungere i 25-26°C. Il vento tenderà a diminuire d’intensità e a ruotare da nord a nord-est. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo si presenterà poco nuvoloso, con temperature attorno ai 14-20°C, e un leggero aumento della ventilazione da sud a sud-est.

Lunedì, 15 Aprile 2024

La settimana inizierà con condizioni meteorologiche ancora stabili e soleggiate. Durante la notte e le prime ore del mattino il cielo sarà poco nuvoloso, con temperature intorno ai 15-16°C e un’umidità che si manterrà attorno al 50-60%. Il vento soffierà da nord-est con intensità compresa tra 7 e 1 km/h. Nel corso della mattinata il cielo si presenterà poco nuvoloso, con temperature in aumento fino a 22-23°C, e un graduale aumento dell’umidità. Durante il pomeriggio il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 23-24°C, e un aumento dell’umidità. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo si presenterà nuvoloso, con temperature che diminuiranno fino a 17-18°C, e un aumento della ventilazione da ovest a sud-ovest.