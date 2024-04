Meteo Reggio Calabria, previsioni da Sabato 13 a Lunedì 15 Aprile

Sabato, 13 Aprile 2024

Le previsioni meteo per sabato a Reggio Calabria mostrano condizioni prevalentemente serene per l’intera giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i 17.1°C e i 24.1°C. L’umidità sarà moderata, mantenendosi intorno al 43-55%. I venti soffieranno deboli, con velocità comprese tra 2 e 7 km/h, principalmente provenienti da direzioni nord-est e sud-ovest.

Domenica, 14 Aprile 2024

Anche per la giornata di domenica, il meteo a Reggio Calabria prevede condizioni stabili e serene. Le temperature si manterranno piuttosto costanti, con valori compresi tra i 16.9°C e i 24.5°C. L’umidità sarà leggermente inferiore rispetto al giorno precedente, oscillando tra il 36% e il 59%. I venti saranno deboli, con una prevalenza di direzione nord-est e sud-ovest, con velocità comprese tra 0 e 7 km/h.

Lunedì, 15 Aprile 2024

Per lunedì, le condizioni meteo a Reggio Calabria inizieranno con cielo sereno, ma nel corso della giornata si assisterà a un aumento delle nubi. Le temperature oscilleranno tra i 17.8°C e i 23.5°C, mentre l’umidità aumenterà gradualmente, passando dal 36% iniziale al 50% nel tardo pomeriggio. I venti aumenteranno leggermente di intensità, con direzione prevalente sud-sud-est e velocità comprese tra 3 e 11 km/h.

In conclusione, il weekend a Reggio Calabria si prospetta all’insegna della stabilità atmosferica, con temperature gradevoli e cielo per lo più sereno. Si consiglia di tenere comunque sotto controllo le previsioni, in quanto potrebbero verificarsi variazioni nei prossimi giorni.