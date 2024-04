Meteo Roma, previsioni da Sabato 13 a Lunedì 15 Aprile

Sabato, 13 Aprile 2024

Le previsioni meteo per Roma di sabato mostrano un cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i 14.1°C e i 26°C. L’umidità si manterrà costante intorno al 50%, mentre la velocità media del vento sarà tra i 2 km/h e i 13 km/h, proveniente principalmente da direzione sud-ovest. Non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata.

Domenica, 14 Aprile 2024

Anche per domenica le condizioni meteo a Roma rimarranno stabili, con un cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature subiranno una lieve impennata, con valori compresi tra i 14.1°C e i 26.6°C. L’umidità si aggirerà intorno al 50%, mentre il vento sarà debole, con velocità tra i 1 km/h e i 16 km/h provenienti principalmente da direzione sud-ovest. Nessuna precipitazione è prevista per la giornata.

Lunedì, 15 Aprile 2024

Per lunedì le condizioni meteo a Roma saranno caratterizzate da cielo sereno per la maggior parte della giornata. Nel corso della mattina e del primo pomeriggio si potranno osservare alcune nuvole sparse, ma senza conseguenze sulle precipitazioni. Le temperature si manterranno stabili, con valori tra i 13.4°C e i 24.3°C. L’umidità oscillerà intorno al 40-50%, mentre il vento sarà debole, con velocità tra i 2 km/h e i 17 km/h, proveniente principalmente da direzione sud-ovest. Non sono previste precipitazioni significative durante l’intera giornata.