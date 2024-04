Meteo Taranto, previsioni da Sabato 13 a Lunedì 15 Aprile

Sabato, 13 Aprile 2024

Il tempo a Taranto per Sabato sarà caratterizzato da cieli sereni per l’intera giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 14-15 gradi durante la notte, per poi salire gradualmente fino a toccare i 28 gradi verso mezzogiorno. L’umidità si manterrà costantemente intorno al 30-35%, mentre i venti soffieranno da nord con intensità compresa tra i 7 e i 10 km/h.

Domenica, 14 Aprile 2024

Anche Domenica il cielo su Taranto rimarrà sereno. Le temperature oscilleranno tra i 15 e i 28 gradi, con una leggera diminuzione dell’umidità rispetto al giorno precedente, attestandosi intorno al 30-35%. I venti soffieranno principalmente da ovest e sud-ovest con una velocità compresa tra i 2 e i 10 km/h.

Lunedì, 15 Aprile 2024

Lunedì il tempo subirà un cambiamento significativo. La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi e temperature intorno ai 16-17 gradi, ma nel corso della mattinata e del pomeriggio ci si aspetta un aumento della copertura nuvolosa, accompagnato da una diminuzione delle temperature e un’umidità in aumento. I venti, invece, vireranno verso sud-est e est con intensità compresa tra i 5 e i 14 km/h.

In conclusione, nei prossimi giorni a Taranto si prevede un clima stabile e soleggiato, con un aumento delle nubi e una diminuzione delle temperature solo a partire da Lunedì. È consigliabile approfittare del bel tempo nel fine settimana per delle piacevoli attività all’aperto, tenendo presente l’eventuale cambiamento delle condizioni meteorologiche all’inizio della settimana lavorativa.