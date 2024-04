Meteo Trieste, previsioni da Sabato 13 a Lunedì 15 Aprile

Sabato, 13 Aprile 2024:

Il tempo a Trieste sabato sarà prevalentemente soleggiato con qualche nube sparsa. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori massimi intorno ai 24-25°C durante il pomeriggio. Non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata. L’umidità si manterrà intorno al 65-70%, mentre i venti soffieranno da ovest-sudovest con una velocità media di 10-13 km/h.

Domenica, 14 Aprile 2024:

Anche domenica il cielo sopra Trieste sarà in prevalenza sereno con qualche nube sparsa. Le temperature si manterranno stabili, con valori massimi intorno ai 21-22°C nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata. L’umidità si attesterà intorno al 75-80%, mentre i venti soffieranno da sud-sudovest con una velocità media di 5-9 km/h.

Lunedì, 15 Aprile 2024:

Lunedì il tempo a Trieste sarà ancora piuttosto stabile, con cielo sereno al mattino e presenza di nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 19-20°C nel corso della giornata. Non sono previste precipitazioni significative. L’umidità si manterrà intorno al 65-70%, mentre i venti soffieranno da sud-sudovest con una velocità media di 20-25 km/h.

In sintesi, il weekend a Trieste si preannuncia all’insegna del bel tempo, con cieli in prevalenza sereni e temperature gradevoli. Non sono previste precipitazioni significative e i venti saranno moderati. È quindi un’ottima occasione per godersi le bellezze di questa splendida città sul mare Adriatico.