Meteo Palermo, previsioni da Domenica 14 a Martedì 16 Aprile

Domenica, 14 Aprile 2024

Per Domenica si prevede un inizio di giornata con nubi sparse, ma nel corso della mattinata il cielo si schiarirà, regalando un sereno splendente fino al pomeriggio. Le temperature saranno in aumento, raggiungendo i 26°C, mentre l’umidità diminuirà, stabilizzandosi intorno al 44%. Il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità media di 12 km/h.

Lunedì, 15 Aprile 2024

Lunedì sarà caratterizzato da una giornata interamente serena, con temperature che saliranno fino a 26.5°C nel primo pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 45%, mentre il vento sarà prevalentemente debole, proveniente da nord-nordovest. Tuttavia, verso sera è prevista una debole precipitazione, accompagnata da un aumento dell’umidità.

Martedì, 16 Aprile 2024

La giornata di Martedì sarà invece contraddistinta da un cambiamento repentino delle condizioni meteo. Il mattino inizierà con nubi sparse e una leggera pioggia, che aumenterà d’intensità nel corso della mattinata e del primo pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con un’umidità che raggiungerà il 91%. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità variabile tra i 3 e 8 km/h.

In sintesi, i prossimi giorni a Palermo si prevedono principalmente soleggiati, con temperature in aumento e un repentino cambiamento delle condizioni meteo nella giornata di Martedì, quando sono previste piogge deboli. È consigliabile essere preparati per tale cambiamento e tenere a portata di mano l’ombrello.