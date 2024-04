Meteo Taranto, previsioni da Domenica 14 a Martedì 16 Aprile

Domenica, 14 aprile 2024

Per Domenica si prevede una giornata caratterizzata da cielo sereno. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori che oscilleranno tra i 15.1°C e i 29°C. L’umidità sarà moderata, con valori che varieranno tra il 37% e il 78%. Il vento soffierà principalmente da direzione sud-ovest con una velocità media compresa tra 1 e 11 km/h. Non sono previste precipitazioni durante la giornata.

Lunedì, 15 aprile 2024

Lunedì prevediamo un inizio di giornata con cielo sereno e temperature comprese tra i 15°C e i 25.9°C. L’umidità sarà moderata, con valori tra il 36% e il 72%. Nel corso della giornata si prevede un aumento delle nuvole, con cielo parzialmente nuvoloso fino a coperto. Nel pomeriggio e verso sera sono previste precipitazioni deboli, con una velocità del vento che aumenterà fino a 15 km/h proveniente dalla direzione sud-est.

Martedì, 16 aprile 2024

La giornata di Martedì sarà caratterizzata da un netto peggioramento delle condizioni meteo. Si prevede cielo coperto con piogge deboli a partire dalla mezzanotte, con temperature comprese tra i 16°C e i 23.3°C. L’umidità sarà elevata, con valori tra il 52% e il 93%. Il vento soffierà da direzione sud-est con una velocità compresa tra 5 e 19 km/h. Nel corso della giornata le precipitazioni si intensificheranno, diventando piogge più consistenti nel pomeriggio e verso sera.

Queste previsioni meteo ci indicano una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con una giornata di Domenica caratterizzata da cielo sereno e temperature gradevoli, seguita da un Lunedì che vedrà un aumento delle nuvole e possibili precipitazioni deboli. Martedì invece ci attendiamo un’accentuazione delle precipitazioni, che potrebbero risultare abbondanti nel corso della giornata. È consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni meteo e prendere le dovute precauzioni in base alle condizioni atmosferiche previste. Restate al coperto e in sicurezza durante le precipitazioni e, se necessario, prendete provvedimenti per proteggere le vostre attività all’aperto.