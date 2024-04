Meteo Verona, previsioni da Domenica 14 a Martedì 16 Aprile

Domenica, 14 Aprile 2024

Il meteo di domenica a Verona sarà caratterizzato da cieli poco nuvolosi per gran parte della giornata. Le temperature saranno miti, con valori che si aggireranno intorno ai 27°C durante il pomeriggio, mentre l’umidità si manterrà intorno al 50-60%. Il vento soffierà da ovest-sud-ovest con una velocità media di 6-9 km/h.

Lunedì, 15 Aprile 2024

Lunedì, il cielo a Verona sarà prevalentemente sereno con la comparsa di nubi sparse nel corso della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 23-24°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 50%. Il vento sarà leggero nella prima parte della giornata, proveniente prevalentemente da ovest, per poi aumentare di intensità nel pomeriggio con direzione da sud-ovest.

Martedì, 16 Aprile 2024

La giornata di martedì sarà caratterizzata da un’alternanza di cieli sereni e nubi sparse, con un aumento delle precipitazioni nel tardo pomeriggio. Le temperature massime saranno intorno ai 22°C con un’umidità che si manterrà intorno al 70%. Il vento soffierà prevalentemente da ovest con una velocità media di 10-15 km/h, ma nel tardo pomeriggio cambierà direzione provenendo da nord-est con un aumento della velocità a 25-27 km/h.

In conclusione, possiamo prevedere una domenica e un lunedì con condizioni meteorologiche stabili e temperature gradevoli, mentre martedì potrebbe essere caratterizzato da precipitazioni nel tardo pomeriggio. È sempre consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni meteo in quanto potrebbero verificarsi variazioni. Restate al coperto in caso di pioggia e godetevi il bel tempo durante i momenti di sereno.