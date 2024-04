Doppia scossa di terremoto ai Campi Flegrei: ecco i dati ufficiali INGV

Una doppia scossa di terremoto è avvenuta in mattinata ai Campi Flegrei. L’INGV ha pubblicato poco fa i dati ufficiali sui due eventi sismici.

Una prima scossa di terremoto di magnitudo 3.7 si è verificata alle ore 09:44:24 del 14 aprile 2024, a una profondità nel sottosuolo (ipocentro) di 2.5 km. L’epicentro è stato localizzato nei pressi della Solfatara a 4 km dal centro di Pozzuoli.

Una seconda scossa di terremoto di magnitudo 3.1 si è verificata circa 2 minuti più tardi, alle ore 09:46:58 del 14 aprile 2024, con il medesimo epicentro. Il sisma si è verificato a una profondità nel sottosuolo (ipocentro) di 2.8 km.

