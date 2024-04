Aeronautica Militare: Ciclone Gori in arrivo, intensi temporali e venti forti da domani

L’Arrivo del Ciclone Gori: Fenomeni Meteorologici intensi in vista

Un vortice freddo e instabile in discesa dal Nord-Europa si sta avvicinando rapidamente alla penisola e porterà i suoi effetti a partire da domani.

Le previsioni della Aeronautica Militare indicano che martedì 16 aprile 2024 sarà caratterizzato da un marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche, con fenomeni intensi che colpiranno diverse regioni del paese.

Secondo l’avviso emesso dal Centro Nazionale per la Meteorologia e Climatologia Aerospaziale, a seguito dell’arrivo del Ciclone Gori, a partire dalle prime ore di Martedì 16 e per le successive 12/18 ore, si prevedono precipitazioni intense sul Friuli-Venezia Giulia e il Veneto, con carattere prevalente di rovesci o temporali. Questi fenomeni potrebbero essere accompagnati da grandinate, segno tangibile dell’instabilità atmosferica e dell’aria fredda in arrivo.

Il maltempo interesserà anche parte del Sud: previste precipitazioni intense, con prevalenza di rovesci o temporali, sulla Sicilia, per le successive 18/24 ore.

Non solo pioggia e temporali, ma anche venti forti faranno sentire la loro presenza. Dalle vallate alpine alle pianure adiacenti di Piemonte e Lombardia, venti di foehn raggiungeranno velocità notevoli, mentre sulle coste e sull’arcipelago della Toscana soffieranno venti da nord-ovest con raffiche fino a burrasca.

Il maltempo non risparmierà neanche la Sardegna, dove si prevedono venti forti di maestrale con raffiche fino a burrasca nelle prossime 24-30 ore.

Previsti anche forti venti di bora a partire dal pomeriggio di martedì 16 aprile, e per le successive 12-14 ore, lungo le coste e nelle aree adiacenti di Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna, si prevedono venti forti di bora con raffiche fino a burrasca forte. Questi venti potrebbero causare disagi e danni a infrastrutture e alberi.

L’Aeronautica Militare precisa che i temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica, grandinate e locali colpi di vento. Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.