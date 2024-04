Devastante frana in Congo: numerosi morti e dispersi

Nel sud-ovest del Congo, una catastrofe naturale ha sconvolto la città di Idiofa. Una violenta frana, innescata dalle intense piogge degli ultimi giorni, ha causato la perdita di almeno 15 vite umane, mentre altre 60 persone sono attualmente disperse, secondo quanto riportato dal sito Africa News.

L’evento ha avuto luogo quando una collina sopra il porto di Idiofa ha improvvisamente ceduto, travolgendo tutto ciò che si trovava nella sua discesa. Sette fortunati individui sono stati estratti vivi dalle masse di fango e detriti dai soccorritori locali. Tuttavia, il numero di vittime potrebbe aumentare drammaticamente, considerando che l’area colpita dalla frana è spesso affollata a causa della presenza di un mercato locale e dei pescatori che vi si recano per vendere il loro pescato.

Le operazioni di soccorso sono in corso per cercare di trovare eventuali sopravvissuti intrappolati sotto le macerie e per recuperare i corpi delle vittime. Tuttavia, le condizioni meteorologiche avverse e la difficile accessibilità dell’area stanno rendendo le operazioni estremamente complesse.