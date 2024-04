Meteo Ancona, previsioni da Martedì 16 a Giovedì 18 Aprile

Meteo Ancona prossimi giorni 16 Aprile, 17 Aprile, 18 Aprile:

Prendiamo in esame le previsioni meteo per i prossimi tre giorni ad Ancona. Martedì 16 Aprile, avremo una giornata caratterizzata da un inizio sereno con temperature comprese tra i 15.9°C e i 25.5°C. Nel pomeriggio, ci aspettiamo un calo delle temperature e la comparsa di piogge deboli, con un’umidità che raggiungerà l’80%. Il vento soffierà con una velocità variabile tra i 6 e i 19 km/h proveniente dalle direzioni Sud-Sudest, Ovest-Nordovest. Mercoledì 17 Aprile, la giornata sarà prevalentemente serena con temperature in aumento da 8.4°C a 16.1°C. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà di nubi sparse con una diminuzione delle temperature. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 6 e i 27 km/h proveniente dalla direzione Nord-Nordovest. Giovedì 18 Aprile, le temperature oscilleranno tra i 9.1°C e i 14.2°C, con la comparsa di piogge deboli in mattinata e nubi sparse nel pomeriggio. L’umidità sarà elevata, raggiungendo l’87%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 3 e i 14 km/h proveniente da direzioni variabili come Est, Ovest e Nord-Nordovest.

In conclusione, possiamo affermare che i prossimi tre giorni ad Ancona saranno caratterizzati da variazioni climatiche significative. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteorologiche, soprattutto per chi ha pianificato attività all’aperto, in modo da potersi adeguare alle condizioni atmosferiche in continua evoluzione.