Meteo Cagliari, previsioni da Martedì 16 a Giovedì 18 Aprile

Meteo CAGLIARI prossimi giorni 16 Aprile, 17 Aprile, 18 Aprile: temperature stabili e cielo sereno

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cagliari indicano condizioni stabili e un cielo prevalentemente sereno. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Martedì 16 Aprile 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 15°C. Nel corso della mattinata le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 21°C verso le 11:00. Nel pomeriggio le temperature diminuiranno lievemente, attestandosi intorno ai 18-19°C. La serata sarà fresca, con temperature che si manterranno intorno ai 14-15°C. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità media che varierà dai 30 ai 35 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 40-50% per tutta la giornata.

Mercoledì 17 Aprile 2024

Anche mercoledì il tempo sarà stabile con cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i 12 e i 18°C, con una lieve diminuzione rispetto alla giornata precedente. Il vento soffierà sempre da nord-ovest, mantenendo una velocità costante intorno ai 25-30 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 40-60%. Non sono previste variazioni significative rispetto alla giornata di martedì.

Giovedì 18 Aprile 2024

Anche per giovedì le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 12-18°C, con venti leggeri da nord-ovest e un’umidità costante intorno al 40-60%. Non sono previste variazioni significative rispetto ai giorni precedenti.

Insomma, sembra che Cagliari possa godere di una tregua dal maltempo e delle condizioni ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Ricordatevi comunque di vestirvi adeguatamente e di godere di queste giornate all’aria aperta!