Meteo Catanzaro, previsioni da Martedì 16 a Giovedì 18 Aprile

Martedì, 16 Aprile 2024

Le previsioni meteo per Martedì 16 Aprile 2024 a Catanzaro indicano un’instabilità atmosferica che porterà piogge deboli e copertura nuvolosa per gran parte della giornata. La mattina inizierà con piogge deboli e copertura nuvolosa che si protrarrà fino al primo pomeriggio, quando le precipitazioni diminuiranno di intensità. Le temperature si manterranno intorno ai 17-18°C, con un’umidità relativa che varierà tra il 75% e il 98%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 0 e 10 km/h, proveniente principalmente da direzione E-NE e W-SW. Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da condizioni instabili con piogge deboli e copertura nuvolosa costante.

Mercoledì, 17 Aprile 2024

Per Mercoledì 17 Aprile 2024, a Catanzaro, è prevista una persistente copertura nuvolosa accompagnata da piogge deboli per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 13-16°C, con un’umidità relativa tra il 65% e il 97%. Il vento soffierà a velocità variabile tra i 5 e i 28 km/h, principalmente proveniente da direzione W-SW. Nel corso della giornata, le precipitazioni si attenueranno leggermente nel pomeriggio, ma la copertura nuvolosa persistente caratterizzerà l’intera giornata, con piogge deboli che si protrarranno fino a sera. Le condizioni meteo resteranno instabili e piovose per l’intera giornata.

Giovedì, 18 Aprile 2024

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Aprile 2024 a Catanzaro indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. La giornata inizierà con sereno e poco nuvoloso, con temperature comprese tra 12-16°C e un’umidità relativa che varierà tra il 51% e il 73%. Il vento soffierà con una velocità tra i 11 e i 27 km/h, proveniente principalmente da direzione W. Durante la mattina, è prevista la presenza di piogge deboli, ma nel corso della giornata il cielo si libererà, lasciando spazio a condizioni di sereno e poco nuvoloso. Le precipitazioni diminuiranno di intensità nel corso della mattinata, dando spazio a un miglioramento delle condizioni meteo nel pomeriggio e sera, caratterizzati da cielo sereno e poco nuvoloso.