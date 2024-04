Meteo Genova, previsioni da Martedì 16 a Giovedì 18 Aprile

Martedì 16 Aprile 2024

Le previsioni meteo per Martedì indicano un’alternanza di condizioni atmosferiche. Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature intorno ai 16 gradi Celsius e umidità al 80%. I venti saranno moderati, provenienti da sud-sudest con una velocità media di 25 km/h. Nel corso della mattinata, il cielo si schiarirà e diventerà sereno, con temperature in aumento e umidità in diminuzione. Nel pomeriggio, il tempo rimarrà stabile con cielo sereno, temperature massime di 20.6 gradi Celsius e venti leggeri provenienti da nord-nordest con una velocità di circa 21 km/h. La sera e la notte saranno caratterizzate da cielo sereno, temperature in diminuzione e venti deboli provenienti da nord-nordovest.

Mercoledì 17 Aprile 2024

Mercoledì si preannuncia una giornata di bel tempo con cielo sereno per l’intera durata della giornata. Durante la notte le temperature caleranno fino a 5.9 gradi Celsius, con umidità al 69% e venti deboli provenienti da ovest. Al mattino, il cielo rimarrà sereno con temperature in aumento, umidità in diminuzione e venti leggeri provenienti da nord-ovest. Nel corso della giornata, il tempo rimarrà stabile con cielo sereno, temperature massime di 17.6 gradi Celsius e venti deboli provenienti sempre da nord-ovest. La sera e la notte saranno caratterizzate da cielo sereno, temperature in diminuzione e venti leggeri provenienti da ovest e sud-ovest.

Giovedì 18 Aprile 2024

Giovedì il tempo subirà un cambiamento con l’arrivo di precipitazioni. Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 5.3 gradi Celsius, umidità al 69% e venti deboli provenienti da sud-sudovest. Al mattino, il cielo rimarrà sereno con temperature in aumento, umidità in diminuzione e venti leggeri provenienti da ovest. Durante la mattinata, il tempo si manterrà stabile con cielo sereno e temperature in aumento. Nel pomeriggio, sono previste deboli piogge con temperature in diminuzione, umidità in aumento e venti moderati provenienti da nordest. Le piogge si intensificheranno nel tardo pomeriggio e proseguiranno durante la sera con temperature in ulteriore calo. Durante la notte è previsto un persistere delle precipitazioni, con temperature stabili e venti moderati provenienti da nord.