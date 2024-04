Meteo Padova, previsioni da Martedì 16 a Giovedì 18 Aprile

Meteo Padova prossimi giorni 16 Aprile, 17 Aprile, 18 Aprile: piogge e schiarite alternate

Le previsioni meteo per Padova indicano un mix di piogge e schiarite nei prossimi giorni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 16 Aprile 2024

La giornata inizierà con cielo sereno, temperature intorno ai 16-17°C e umidità al 57-61%. Il vento soffierà da ovest-sudovest con una velocità di 17 km/h. Verso le 10 del mattino sono previste nubi sparse, che porteranno a piogge deboli dalle 11 alle 13, con temperature intorno ai 20°C. Nel pomeriggio le piogge si intensificheranno, con temperature in calo e venti che ruoteranno verso est-nordest. La sera si concluderà con cielo sereno e temperature intorno ai 9-10°C.

Nel complesso, martedì sarà caratterizzato da un rapido cambiamento delle condizioni meteorologiche. Si consiglia di essere preparati per piogge durante la giornata e di vestirsi adeguatamente per far fronte alle variazioni di temperatura.

Mercoledì, 17 Aprile 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 7-8°C, mentre l’umidità si attesterà intorno all’80%. Il vento proveniente da nord-nordovest soffierà a una velocità di 7 km/h. Durante la mattinata sono previste nuvole sparse e piogge deboli, con temperature che si manterranno intorno ai 14°C. Nel primo pomeriggio le piogge continueranno, con temperature in lieve calo e venti che ruoteranno da ovest a nordovest. La giornata si concluderà con schiarite, temperature intorno ai 8-9°C e venti provenienti da ovest.

Mercoledì sarà caratterizzato da condizioni instabili con piogge alternate a schiarite. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico e di pianificare le attività all’aperto considerando la possibilità di piogge.

Giovedì, 18 Aprile 2024

La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 7-8°C, con umidità al 86-90%. Il vento soffierà da nordovest con una velocità di 5-6 km/h. Durante la notte sono previste piogge deboli, che continueranno anche nella mattinata, con temperature intorno ai 9-10°C. Nel primo pomeriggio le piogge persistono, con temperature che si manterranno intorno ai 12-13°C. Nel tardo pomeriggio e in serata sono previste nubi sparse e cielo poco nuvoloso, con temperature intorno ai 9-10°C.

Giovedì sarà una giornata caratterizzata da piogge alternate a schiarite, con temperature fresche e venti variabili. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in continua evoluzione e di essere preparati per piogge durante la giornata.