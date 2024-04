Meteo Potenza, previsioni da Martedì 16 a Giovedì 18 Aprile

Martedì, 16 Aprile 2024

Il tempo a Potenza per martedì sarà caratterizzato da nubi sparse e copertura nuvolosa durante la notte. Le temperature si manterranno intorno ai 13-14°C con un’umidità del 60-65%. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità media di 10-13 km/h. Durante il giorno, si prevede un aumento delle precipitazioni con piogge deboli a partire dalle 13:00, con temperature che scenderanno fino a 15°C e un’umidità che raggiungerà il 70%. Il vento rimarrà costante, ma è importante prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione.

Mercoledì, 17 Aprile 2024

Mercoledì, il cielo sarà inizialmente nuvoloso con piogge deboli fino alle prime ore del mattino, con temperature intorno ai 10-11°C e un’umidità del 80-90%. Durante la giornata, le precipitazioni si intensificheranno, portando a piogge costanti con temperature in diminuzione fino a 7-8°C e un’umidità che raggiungerà il 90%. Tuttavia, nel tardo pomeriggio, il tempo migliorerà, e vedremo un cielo parzialmente nuvoloso con una graduale diminuzione delle precipitazioni. Il vento soffierà da ovest con una velocità variabile tra i 4 e i 18 km/h.

Giovedì, 18 Aprile 2024

Giovedì, la giornata inizierà con un cielo sereno durante la notte, con temperature intorno ai 3-4°C e un’umidità del 95-98%. Tuttavia, nel corso della mattinata, si prevedono precipitazioni sotto forma di piogge deboli, con temperature che si manterranno intorno ai 9-10°C e un’umidità del 64-69%. Nel pomeriggio, le piogge diventeranno più intense, con temperature in diminuzione fino a 6-7°C e un’umidità che raggiungerà l’84%. Il vento soffierà da ovest-sud-ovest con una velocità variabile tra i 5 e i 17 km/h. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare le piogge previste.