Meteo Prato, previsioni da Martedì 16 a Giovedì 18 Aprile

Martedì, 16 Aprile 2024

Il tempo a Prato si preannuncia stabile per la maggior parte della giornata di martedì. Durante la mattina e il pomeriggio avremo cielo sereno con temperature in aumento, con valori massimi attesi intorno ai 18 gradi Celsius. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, sono previste nubi sparse e una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno a 16-17 gradi Celsius. La sera e la notte, il cielo tornerà a schiarirsi, con temperature minime intorno ai 12 gradi Celsius. L’umidità si manterrà alta, attestandosi intorno al 70-80% durante la giornata. I venti soffieranno da ovest-sudovest al mattino e nel primo pomeriggio, per poi ruotare a nord-nordovest verso sera, con intensità compresa tra i 5 e i 20 km/h.

Mercoledì, 17 Aprile 2024

Mercoledì, la situazione meteorologica a Prato subirà un cambiamento significativo. La giornata inizierà con cielo sereno e temperature fresche intorno ai 10 gradi Celsius. Nel corso della mattinata, tuttavia, sono previste precipitazioni, con piogge deboli che si protrarranno fino al primo pomeriggio. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 14 gradi Celsius, mentre l’umidità raggiungerà valori intorno al 70-80%. Nel pomeriggio, le piogge diminuiranno d’intensità, lasciando spazio a schiarite e a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 12-13 gradi Celsius, mentre l’umidità diminuirà leggermente. Durante la sera e la notte, il cielo si libererà dalle nuvole, con temperature in calo intorno ai 6-7 gradi Celsius. I venti soffieranno principalmente da est-nordest, con intensità attorno ai 5-15 km/h.

Giovedì, 18 Aprile 2024

Giovedì, il tempo a Prato sarà caratterizzato da un aumento delle precipitazioni. Durante la mattinata, si prevede cielo sereno con temperature in aumento, ma nel corso della mattinata sono attese precipitazioni sotto forma di piogge deboli. Le temperature si manterranno intorno ai 14 gradi Celsius, con un’umidità che raggiungerà valori elevati, intorno all’80-90%. Nel primo pomeriggio, le piogge aumenteranno d’intensità, con temperature in lieve diminuzione intorno ai 12-13 gradi Celsius. Nel corso del pomeriggio e della sera, le piogge continueranno, accompagnate da un ulteriore calo delle temperature fino a 9-10 gradi Celsius. Durante la notte, le precipitazioni proseguiranno, con temperature minime intorno ai 8-9 gradi Celsius. I venti soffieranno principalmente da est-nordest, con intensità compresa tra i 10 e i 20 km/h.