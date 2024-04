Meteo Torino, previsioni da Martedì 16 a Giovedì 18 Aprile

Meteo Torino prossimi giorni 16 Aprile, 17 Aprile, 18 Aprile: variazioni climatiche in arrivo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Torino mostrano variazioni significative nelle condizioni climatiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 16 Aprile 2024

La giornata inizierà con cielo coperto e umidità elevata. Nel corso della mattinata, il cielo si schiarirà gradualmente, portando a condizioni di sereno nel pomeriggio. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi intorno ai 19°C. Il vento soffierà da nord-ovest con intensità tra i 15 e i 22 km/h, garantendo un moderato rinfrescamento dell’aria. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, garantendo comfort termico.

Mercoledì, 17 Aprile 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature fresche. Nel corso della mattinata, le condizioni rimarranno stabili, ma nel primo pomeriggio è prevista l’arrivo di piogge deboli, accompagnate da un aumento dell’umidità. Le temperature si manterranno intorno ai 16-17°C durante la pioggia, con venti di moderata intensità provenienti da ovest-nord-ovest. Nel tardo pomeriggio, il cielo si schiarirà nuovamente, portando a condizioni di sereno. Il vento si manterrà costante nella sua direzione e intensità.

Giovedì, 18 Aprile 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature fresche. Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà parzialmente, portando a condizioni di poco nuvoloso. Nel primo pomeriggio è previsto un aumento dell’umidità e la comparsa di piogge deboli. Le temperature si manterranno intorno ai 12-13°C durante le piogge, con venti provenienti da varie direzioni con intensità variabile. Nel tardo pomeriggio, le condizioni si stabilizzeranno con cielo poco nuvoloso. Il vento si manterrà costante nella sua direzione e intensità.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato delle condizioni climatiche previste per i prossimi giorni a Torino. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per adattare al meglio le attività quotidiane alle condizioni atmosferiche in evoluzione.