Meteo Trento, previsioni da Martedì 16 a Giovedì 18 Aprile

Meteo Trento prossimi giorni 16 Aprile, 17 Aprile, 18 Aprile: piogge deboli e temperature in diminuzione

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Trento indicano un cambiamento delle condizioni atmosferiche. Martedì, 16 Aprile, si prevede un inizio con cielo poco nuvoloso, seguito da piogge deboli dalla mattina fino al primo pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 12.6°C e i 19.2°C, con un’umidità che varierà dall’92% al 27%. Il vento soffierà prevalentemente da nord-nord-ovest e est-nord-est con una velocità media compresa tra 0 e 11 km/h.

Mercoledì, 17 Aprile, si prevede una giornata inizialmente serena, con un graduale aumento delle nuvole fino a portare a piogge deboli nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 7.8°C e i 14.2°C, con un’umidità che varierà dal 53% al 40%. Il vento soffierà principalmente da ovest-nord-ovest e est-sud-est con una velocità media compresa tra 2 e 5 km/h.

Giovedì, 18 Aprile, il cielo sarà nuvoloso con piogge deboli per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 5.7°C e i 10.4°C, con un’umidità che varierà dall’80% al 58%. Il vento soffierà principalmente da nord e est con una velocità media compresa tra 4 e 6 km/h.

In generale, i prossimi giorni saranno caratterizzati da una diminuzione delle temperature e da piogge deboli che influenzeranno le condizioni atmosferiche. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni in continuo aggiornamento per pianificare al meglio le attività all’aperto.