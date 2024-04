Meteo Trieste, previsioni da Martedì 16 a Giovedì 18 Aprile

Meteo Trieste prossimi giorni 16 Aprile, 17 Aprile, 18 Aprile: piogge e schiarite alternate

Le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni a Trieste prevedono un mix di piogge e schiarite, con variazioni significative delle condizioni meteorologiche durante la giornata. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Martedì, 16 Aprile 2024

La giornata inizierà con cielo sereno nelle prime ore del mattino, ma verso le ore 10:00 sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia debole che si intensificheranno fino al primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata, le piogge continueranno accompagnate da venti provenienti da est e nord-est con velocità comprese tra i 25 e i 30 km/h. Le temperature si manterranno intorno ai 17-18°C, mentre l’umidità salirà fino all’87%.

Mercoledì, 17 Aprile 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 6-8°C, ma nel corso della mattinata sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia debole che perdureranno fino al primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio il cielo si schiarirà, lasciando spazio a brevi periodi di sereno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 15°C, mentre l’umidità sarà in aumento fino all’86%.

Giovedì, 18 Aprile 2024

La giornata inizierà con nuvolosità sparata e temperature intorno ai 6-7°C. Nel corso della mattinata il cielo si schiarirà, regalando alcune ore di sereno. Tuttavia, nel primo pomeriggio sono previste nuove precipitazioni sotto forma di pioggia debole che si protrarranno fino a sera. Le temperature si manterranno intorno ai 14-15°C, mentre l’umidità raggiungerà il 70%.

In conclusione, i prossimi giorni a Trieste saranno caratterizzati da un’alternanza di piogge e schiarite, con temperature che si manterranno in linea con la stagione e una certa variabilità dei venti. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.