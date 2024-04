Meteo Venezia, previsioni da Martedì 16 a Giovedì 18 Aprile

Meteo Venezia prossimi giorni 16 Aprile, 17 Aprile, 18 Aprile: Cambiamenti improvvisi e piogge diffuse.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Venezia indicano un cambiamento improvviso delle condizioni atmosferiche. Martedì 16 Aprile, ci sarà sereno nelle prime ore del giorno, con temperature che si aggireranno intorno ai 16°C e un’umidità del 57%. Tuttavia, nel corso della mattinata si prevede l’arrivo di precipitazioni, accompagnate da un aumento della velocità del vento proveniente da direzione NE. Le temperature scenderanno drasticamente, con un picco di 13.1°C nel primo pomeriggio. La giornata terminerà con cielo sereno e una temperatura di 7.6°C.

Mercoledì 17 Aprile, il tempo sarà nuovamente instabile con un’iniziale serenità che lascerà spazio a un cielo nuvoloso e piogge deboli nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno intorno ai 14°C, con un’umidità in aumento. Nel pomeriggio le condizioni miglioreranno leggermente, ma si prevede comunque la persistenza di piogge deboli e temperature intorno ai 13°C. La giornata terminerà con un cielo nuvoloso e temperature intorno ai 8.4°C.

Giovedì 18 Aprile, il tempo continuerà ad essere instabile con un cielo nuvoloso e piogge deboli nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 10°C, con un’umidità persistente. Nel corso della giornata sono attese precipitazioni più intense, accompagnate da un aumento della velocità del vento proveniente da direzione NE. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 13.3°C, mentre la giornata terminerà con un cielo sereno e temperature intorno ai 9.1°C.

In conclusione, i prossimi giorni a Venezia saranno caratterizzati da un repentino cambiamento delle condizioni meteo, con piogge diffuse e temperature in diminuzione. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate e prendere le dovute precauzioni per affrontare le variazioni del tempo.