Pesanti alluvioni e morti in Oman, allerta meteo per Dubai

Le piogge torrenziali avvenute nei giorni scorsi hanno scatenato devastanti inondazioni e frane in Oman. Le autorità hanno confermato la morte di almeno 17 persone. Un bus in cui viaggiava una scolaresca è stato travolto dalla furia delle acque e molti di loro hanno perso la vita.

Le province settentrionali di Al Sharqiyah hanno subito il peggio di questa catastrofe, con le autorità locali che hanno dovuto mobilitare tutte le risorse disponibili per affrontare l’emergenza. La polizia reale dell’Oman e l’esercito hanno risposto prontamente, contribuendo agli sforzi di evacuazione e salvataggio.

Le piogge intense sono una realtà ricorrente in questi territori, con le inondazioni che possono trasformare i letti dei fiumi asciutti, noti come “wadi” in arabo, in veri e propri torrenti mortali. I residenti, spesso attratti dalla curiosità, si avventurano vicino a questi luoghi durante i periodi di pioggia, ignorando il pericolo imminente che possono portare le inondazioni.

Anche gli Emirati Arabi Uniti e l’area di Dubai si preparano ad affrontare piogge torrenziali. Le autorità di Dubai hanno avvertito i residenti di forti piogge in arrivo, insieme a fulmini e grandinate, mentre i venti potrebbero raggiungere velocità superiori ai 70-80 km/h.

Di fronte a questa minaccia, le scuole statali di Dubai hanno già annunciato la chiusura per martedì e mercoledì, optando per lezioni a distanza per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.

In un momento in cui il cambiamento climatico sta intensificando gli eventi meteorologici estremi in tutto il mondo, la tragedia in Oman e le previsioni per Dubai servono da triste promemoria della vulnerabilità delle comunità umane di fronte alla potenza della natura.