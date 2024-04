Alluvione in atto a Dubai: gravi disagi ai trasporti, Metro allagata [VIDEO]

Come previsto nelle nostre anticipazioni di ieri, una forte ondata di maltempo sta colpendo la città di Dubai e le zone circostanti, provocando serie ripercussioni soprattutto sui trasporti e sulla viabilità.

Una intensa linea temporalesca si sta muovendo lungo gli Emirati Arabi risalendo verso l’area settentrionale e quindi la zona di Dubai, portando fenomeni meteorologici estremamente intensi che stanno causando notevoli disagi. Poco dopo la mezzanotte locale, i tuoni hanno risvegliato i cittadini di Abu Dhabi e Dubai, mentre una tempesta di fulmini ha illuminato il cielo. Già al mattino molte strade di Dubai erano completamente allagate, e all’aeroporto si registravano diversi ritardi.

Nelle ultime ore, la stazione della metropolitana Onpassive di Dubai è stata allagata a causa delle forti piogge. L’acqua proveniente dall’esterno della stazione ha causato significativi problemi ai servizi, costringendo la Roads and Transport Authority (RTA) a interrompere temporaneamente il servizio presso la stazione della metropolitana Onpassive lungo la linea rossa. Sono stati istituiti servizi di autobus alternativi per consentire ai pendolari di spostarsi tra le stazioni colpite.

Fenomeni meteorologici intensi come nubifragi e grandinate non sono insoliti negli Emirati Arabi e a Dubai, ma questa ondata di maltempo si configura come una delle più violente degli ultimi decenni.

Secondo le previsioni, le piogge continueranno almeno fino a sera, il che potrebbe aggravare ulteriormente i disagi già presenti. Le autorità hanno fortemente consigliato ai residenti di rimanere al chiuso a causa delle condizioni meteo pericolose, invitandoli a evitare spostamenti non essenziali e a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali per aggiornamenti sulla situazione.

BREAKING: Stay-home advisory issued as heavy rain lashes all 7 Emirates including Dubai. pic.twitter.com/mphP7V1vyE — The General (@GeneralMCNews) April 16, 2024