Intensa ondata di temporali colpisce il Triveneto: Fulmine incendia centralina Enel in Friuli [VIDEO]

L’aria fredda pilotata da una saccatura di origine artica in discesa verso l’Italia sta facendo il suo ingresso sul Nord-Est, portando con sé un brusco peggioramento meteo. Come previsto una linea temporalesca di notevole intensità ha attraversato il Triveneto, colpendo particolarmente le regioni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto.

Nel corso delle ultime ore si sono verificati temporali e grandinate diffuse, causando disagi e alcuni danni nelle aree interessate. Elevata l’attività elettrica, con oltre 20 mila fulmini caduti al suolo nell’area del nord-est.

Paura proprio a causa di un violento temporale nella località di Resiutta, in Friuli, quando, poco dopo le 15:00, un fulmine ha colpito una centralina Enel. L’impatto ha scatenato un pericoloso incendio, mettendo a rischio l’approvvigionamento elettrico della zona.

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per fronteggiare l’emergenza, ma hanno dovuto operare in condizioni difficili a causa del persistente maltempo. La situazione, sebbene sotto controllo grazie alla tempestiva risposta delle autorità competenti, evidenzia l’imprevedibilità e la potenza della natura, soprattutto in contesti meteorologici come i temporali.