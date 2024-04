Meteo Bologna, previsioni da Mercoledì 17 a Venerdì 19 Aprile

Meteo per Mercoledì, 17 Aprile 2024

Mercoledì a Bologna si prevede un inizio di giornata con cielo sereno e temperature intorno ai 7-8 gradi. Durante la mattinata, si potrebbero verificare nubi sparse e piogge deboli, con temperature in aumento fino a raggiungere i 14 gradi intorno alle 10:00. Nel pomeriggio, il cielo si libererà nuovamente, con temperature tra i 15 e i 16 gradi. In serata, il sereno sarà predominante, con temperature in discesa fino a 7-8 gradi.

Le condizioni di umidità si manterranno elevate per gran parte della giornata, attestandosi tra il 38% e il 95%. Il vento soffierà principalmente da ovest e nord-ovest, con intensità variabile tra i 4 e i 15 km/h.

Meteo per Giovedì, 18 Aprile 2024

Giovedì il cielo su Bologna sarà prevalentemente nuvoloso con piogge deboli. Le temperature si manterranno intorno ai 6-7 gradi nelle prime ore del giorno, con un aumento verso le prime ore pomeridiane fino a 10-11 gradi. Durante il pomeriggio, le precipitazioni si intensificheranno, con temperature in calo fino a 7-8 gradi in serata.

L’umidità sarà costantemente elevata, oscillando tra l’87% e il 70%. Il vento, che cambierà direzione nel corso della giornata da sud-est a nord-ovest, avrà un’incidenza sulla velocità compresa tra i 2 e i 16 km/h.

Meteo per Venerdì, 19 Aprile 2024

Venerdì il tempo si stabilizzerà su Bologna, con cielo prevalentemente sereno. La giornata inizierà con temperature intorno ai 6-7 gradi, in leggero aumento fino a raggiungere i 16 gradi intorno alle 14:00. Durante il pomeriggio e la sera, il cielo si presenterà variabilmente nuvoloso, con temperature in calo fino a 6-7 gradi.

L’umidità si manterrà tra il 36% e il 91%, mentre il vento soffierà da diverse direzioni con intensità variabile dai 4 ai 11 km/h.