Meteo Brescia, previsioni da Mercoledì 17 a Venerdì 19 Aprile

Meteo Brescia prossimi giorni 17 Aprile, 18 Aprile, 19 Aprile:

Guardando alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Brescia, possiamo osservare un cambiamento significativo nelle condizioni atmosferiche. Inizieremo con una giornata di mercoledì con cielo sereno e temperature abbastanza miti. Tuttavia, nel corso della mattinata, ci attendiamo l’arrivo di piogge deboli che si protrarranno fino al primo pomeriggio. Nel pomeriggio, le precipitazioni diminuiranno e il cielo si schiarirà, lasciando spazio a nuvole sparse. Le temperature oscilleranno tra i 6.8°C e i 15.6°C, con venti leggeri variabili tra nord e sud-est.

Previsioni per Giovedì 18 Aprile:

Giovedì vedrà un inizio con cielo nuvoloso che si diraderà rapidamente, lasciando spazio a una giornata caratterizzata da piogge deboli. Nel corso della mattinata, le precipitazioni si intensificheranno e continueranno fino al primo pomeriggio, quando progressivamente diminuiranno, lasciando il posto a nuvole sparse. Le temperature oscilleranno tra i 4.1°C e i 13.8°C, con venti che varieranno tra nord-est e sud-est, fino a stabilizzarsi poi da nord a nord-ovest nel corso della giornata.

Previsioni per Venerdì 19 Aprile:

Venerdì si preannuncia come una giornata di sereno con qualche nuvola sparsa, caratterizzata da temperature in aumento rispetto ai giorni precedenti. Il vento soffierà leggero, prevalentemente da nord-est, con velocità fino a 12 km/h. Le temperature si manterranno tra i 1.6°C e i 15.1°C, garantendo una giornata piacevole e primaverile.

In conclusione, la situazione meteorologica a Brescia per i prossimi giorni si presenta variabile, con un mix di piogge deboli, nuvole sparse e schiarite. Le temperature resteranno gradevoli, mentre i venti saranno generalmente leggeri. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni locali in tempo reale per eventuali aggiornamenti.