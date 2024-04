Meteo CAGLIARI, previsioni da Mercoledì 17 a Venerdì 19 Aprile

Meteo Cagliari prossimi giorni 17 Aprile, 18 Aprile, 19 Aprile: sereno con lievi variazioni delle condizioni atmosferiche

Le previsioni meteo per Cagliari per i prossimi giorni mostrano un cielo prevalentemente sereno, con alcune lievi variazioni delle condizioni atmosferiche che potrebbero interessare la città. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Meteo per Mercoledì, 17 Aprile 2024

Mercoledì sarà caratterizzato da una giornata soleggiata con temperature in aumento. Durante la mattina e il pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con temperature che oscilleranno tra i 14°C e i 18°C. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con una velocità media di 25-35 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 40-60% durante il giorno.

Meteo per Giovedì, 18 Aprile 2024

Giovedì sarà anch’esso prevalentemente sereno, con un aumento delle nuvole nel tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno più o meno costanti tra i 13°C e i 17°C durante la giornata. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con una velocità compresa tra 20 e 28 km/h. È prevista una lieve pioggia debole nel pomeriggio con un aumento dell’umidità intorno al 50-60%.

Meteo per Venerdì, 19 Aprile 2024

Venerdì sarà caratterizzato da condizioni atmosferiche simili ai giorni precedenti, con un cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 19°C durante il giorno. Il vento sarà moderato, proveniente da ovest-nord-ovest con una velocità media intorno ai 25 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 35-50% durante la giornata, con condizioni ideali per godersi il bel tempo.

In conclusione, i prossimi giorni a Cagliari si prevedono all’insegna della stabilità atmosferica, con sole e cielo sereno dominanti. Le temperature si manterranno gradevoli, consentendo di godere appieno delle giornate primaverili in arrivo.