Meteo Catania, previsioni da Mercoledì 17 a Venerdì 19 Aprile

Previsioni Meteo per Mercoledì, 17 Aprile 2024

Mercoledì a Catania, le precipitazioni inizieranno nella prima parte della giornata con una pioggia debole, che si attenuerà gradualmente fino a cessare intorno alle 7 del mattino. Successivamente, il cielo si presenterà sereno per il resto della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 13°C e i 22°C, con un’umidità che diminuirà costantemente passando dal 92% al mattino al 28% nel pomeriggio. I venti soffieranno da ovest con una velocità media di 25 km/h.

Previsioni Meteo per Giovedì, 18 Aprile 2024

Giovedì a Catania, il cielo si presenterà prevalentemente sereno per l’intera giornata, con un leggero passaggio nuvoloso intorno alle 23:00. Le temperature si manterranno tra i 11°C e i 22°C, mentre l’umidità oscillerà tra il 38% e il 81%. I venti soffieranno principalmente da ovest-nord-ovest con una velocità media variabile tra i 0 e 23 km/h.

Previsioni Meteo per Venerdì, 19 Aprile 2024

Venerdì a Catania, il cielo si presenterà nuovamente sereno, con un breve passaggio nuvoloso nella prima parte della notte. Le temperature oscilleranno tra i 10°C e i 18°C, con un’umidità tra il 36% e il 71%. I venti soffieranno da ovest-nord-ovest con una velocità media compresa tra i 9 e i 38 km/h.

In sintesi, per i prossimi giorni a Catania si prevedono condizioni meteo stabili e un aumento graduale delle temperature, con cieli prevalentemente sereni e solo brevi passaggi nuvolosi. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura durante il giorno e prepararsi per venti moderati provenienti da ovest-nord-ovest.