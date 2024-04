Meteo Firenze, previsioni da Mercoledì 17 a Venerdì 19 Aprile

Meteo Firenze prossimi giorni 17 Aprile, 18 Aprile, 19 Aprile: piogge e schiarite alternate

Le previsioni meteo per Firenze indicano una variazione del tempo nei prossimi giorni, con alternanza tra piogge deboli e momenti di sereno. Analizziamo nel dettaglio le condizioni atmosferiche previste per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 17 Aprile 2024

Mercoledì sarà caratterizzato da cielo sereno fino alle prime ore del pomeriggio, quando sono attese piogge deboli a partire dalle 13:00. Le temperature oscilleranno tra 6.7°C e 16.5°C, con un’umidità che varierà dal 46% al 96%. Sarà presente un lieve vento proveniente da direzioni variabili con una velocità compresa tra 2 km/h e 7 km/h.

Meteo per Giovedì, 18 Aprile 2024

Giovedì sarà una giornata prevalentemente soleggiata, salvo un’inversione delle condizioni meteo nel pomeriggio con l’arrivo di piogge deboli a partire dalle 12:00. Le temperature si manterranno tra 6.1°C e 15.1°C, mentre l’umidità oscillerà tra il 51% e il 98%. Il vento soffierà da nordest con una velocità compresa tra 4 km/h e 18 km/h.

Meteo per Venerdì, 19 Aprile 2024

Venerdì si preannuncia come una giornata di cielo sereno, con temperature che varieranno tra 6.7°C e 17.1°C e un’umidità compresa tra il 35% e il 81%. Il vento soffierà da nordest con una velocità tra i 3 km/h e i 19 km/h. Non sono previste precipitazioni durante la giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Firenze indicano una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con piogge deboli alternate a momenti di sereno. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.