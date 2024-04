Meteo Milano, previsioni da Mercoledì 17 a Venerdì 19 Aprile

Meteo Milano prossimi giorni 17 Aprile, 18 Aprile, 19 Aprile:

Il tempo a Milano nei prossimi giorni sarà caratterizzato da variazioni significative, con condizioni meteo mutevoli e diverse. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo Mercoledì, 17 Aprile 2024:

Mercoledì a Milano si prevede una giornata prevalentemente soleggiata con temperature in aumento. Durante la mattina e il pomeriggio il cielo sarà sereno, con temperature che raggiungeranno i 17 gradi. Nel tardo pomeriggio e sera ci sarà un leggero calo delle temperature, ma il cielo rimarrà sereno. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con una velocità compresa tra 16 e 18 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 30%, garantendo un clima piacevole.

Meteo Giovedì, 18 Aprile 2024:

Giovedì, invece, il tempo a Milano subirà un cambiamento repentino. La giornata inizierà con un cielo sereno, ma nel corso della mattinata si assisterà all’arrivo di nubi sparse. Nel pomeriggio le nubi si addenseranno, portando a piogge deboli che si protrarranno fino alla sera. Le temperature si manterranno intorno ai 13 gradi, mentre l’umidità aumenterà fino al 78%. Il vento, proveniente da nord-nordest, soffierà a una velocità compresa tra 2 e 5 km/h durante le precipitazioni.

Meteo Venerdì, 19 Aprile 2024:

Venerdì il meteo a Milano tornerà a essere stabile, con un cielo nuvoloso al mattino che si diraderà nel corso della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 15 gradi, con un leggero aumento nel tardo pomeriggio. Il vento soffierà da direzioni variabili con intensità compresa tra 1 e 6 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 30%, garantendo un clima gradevole e confortevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Milano indicano una variazione significativa delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, passando da una situazione di serenità a piogge deboli per poi tornare a condizioni più stabili. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto e vestirsi adeguatamente in base alle temperature previste.