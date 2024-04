Meteo Napoli, previsioni da Mercoledì 17 a Venerdì 19 Aprile

Meteo Napoli prossimi giorni 17 Aprile, 18 Aprile, 19 Aprile: precipitazioni e tempo variabile

Le previsioni meteo per Napoli indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Analizziamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

Meteo Mercoledì, 17 Aprile 2024

Mercoledì prevede temperature relativamente stabili durante le prime ore del giorno, con cielo sereno e un’umidità che si attesterà intorno all’80%. Tuttavia, a partire dalle 10:00, sono previste precipitazioni deboli che si intensificheranno nel corso della giornata, portando a piogge consistenti nel pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 18°C, mentre i venti soffieranno da ovest-nordovest con una velocità media di 6-7 km/h.

Meteo Giovedì, 18 Aprile 2024

Giovedì sarà caratterizzato da un cielo predominantemente nuvoloso con precipitazioni continue per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 14°C, con un’umidità che raggiungerà il 100% durante la notte. I venti soffieranno da sudest con intensità variabile tra 3 e 7 km/h, aumentando leggermente durante le ore più piovose.

Meteo Venerdì, 19 Aprile 2024

Venerdì vedrà un inizio giornata caratterizzato da precipitazioni deboli che si intensificheranno nel corso della mattinata, per poi attenuarsi gradualmente nel pomeriggio. Le temperature saliranno fino a toccare i 18°C nel primo pomeriggio, accompagnate da un lieve aumento dell’umidità. I venti varieranno da nord-nordovest a est-nordest, con una velocità media compresa tra 4 e 10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Napoli indicano un’instabilità atmosferica con precipitazioni in arrivo. È consigliabile prestare attenzione a tali previsioni e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni meteorologiche avverse. Restate aggiornati sulle previsioni e prendete le dovute precauzioni per garantire la vostra sicurezza e il vostro benessere.