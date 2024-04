Meteo Palermo, previsioni da Mercoledì 17 a Venerdì 19 Aprile

Previsioni Meteo per Palermo nei prossimi giorni

Le previsioni meteo per Palermo per i prossimi giorni indicano una varietà di condizioni atmosferiche, dalle giornate serene alle precipitazioni deboli. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascun giorno.

Meteo per Mercoledì, 17 Aprile 2024

La giornata inizierà con un cielo sereno e temperature intorno ai 15°C, con un’umidità dell’aria intorno all’86%. Nel corso della mattinata, il tempo rimarrà stabile con leggere variazioni di temperatura e umidità, accompagnate da una brezza proveniente da nord-ovest con velocità intorno ai 25 km/h. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà poco nuvoloso mantenendo le temperature intorno ai 17°C, con venti che si manterranno costanti da ovest-nord-ovest con velocità di circa 28 km/h. La sera e la notte saranno caratterizzate da cielo sereno e temperature in leggero calo, con venti che perdurano da ovest con intensità tra i 14 e i 16 km/h.

Meteo per Giovedì, 18 Aprile 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 13°C, con un’umidità intorno al 73%. Nel corso della mattinata, le condizioni rimarranno stabili, con temperature in aumento fino a raggiungere i 17°C, e l’umidità che diminuirà fino al 48%. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno e le temperature si manterranno intorno ai 17-18°C, con un’umidità che aumenterà leggermente. Verso sera, è prevista una debole pioggia con temperature intorno ai 14°C e un’umidità del 72%. Durante la notte, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature in calo e umidità intorno al 72-73%.

Meteo per Venerdì, 19 Aprile 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 12°C, con un’umidità del 70%. Durante la mattinata, le condizioni atmosferiche cambieranno rapidamente, portando a piogge deboli con temperature in calo fino a 11°C e un’umidità che aumenterà fino al 72%. Nel corso del pomeriggio, le piogge deboli persistono con temperature che si manterranno intorno ai 15°C. La sera sarà caratterizzata da cielo sereno con temperature e umidità in diminuzione. Durante la notte, il cielo resterà sereno con temperature intorno ai 11°C e un’umidità che raggiungerà l’89%.