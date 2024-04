Meteo Potenza, previsioni da Mercoledì 17 a Venerdì 19 Aprile

Meteo Potenza prossimi giorni 17 Aprile, 18 Aprile, 19 Aprile:

Le previsioni meteo per Potenza nei prossimi giorni indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio cosa ci aspetta in termini di temperatura, precipitazioni, vento e umidità.

Meteo per Mercoledì, 17 Aprile 2024:

Mercoledì, il tempo si presenterà con una varietà di condizioni. Al mattino, si prevede una leggera nuvolosità con un’umidità che raggiunge l’88%. Durante la mattinata, si avrà un aumento delle precipitazioni, con piogge deboli e temperature che si manterranno intorno ai 12°C. Nel pomeriggio, le piogge diventeranno più intense, e l’umidità si attesterà intorno al 72%. Durante la sera, le condizioni miglioreranno con un cielo sereno e una temperatura di 7.1°C. Nel complesso, ci aspettiamo una giornata con piogge intermittenti e temperature fresche.

Le previsioni indicano venti provenienti principalmente da ovest con una velocità media di 15-20 km/h e una direzione che varia da sud-ovest a nord-ovest. L’umidità si manterrà costantemente alta durante il giorno.

Meteo per Giovedì, 18 Aprile 2024:

Giovedì, la giornata inizierà con condizioni serene e temperature intorno ai 4.4°C. Durante la mattinata, il cielo si manterrà sereno con un lieve aumento delle temperature e dell’umidità. Nel tardo mattino, si prevede l’arrivo di piogge deboli e un aumento della nuvolosità. Nel pomeriggio, le precipitazioni diventeranno più intense, con temperature che si manterranno intorno ai 9.9°C e un’umidità che raggiungerà il 76%. Durante la sera, le piogge diminuiranno e il cielo si schiarirà nuovamente. Le temperature si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i 2.7°C.

I venti soffieranno principalmente da sud-ovest con una velocità media di 3-12 km/h, aumentando leggermente in serata. L’umidità rimarrà costantemente elevata durante la giornata.

Meteo per Venerdì, 19 Aprile 2024:

Venerdì, ci aspettiamo una giornata caratterizzata da copertura nuvolosa e precipitazioni diffuse. Le temperature si manterranno intorno ai 2.6°C durante la notte, con piogge che continueranno anche durante le prime ore del mattino. Durante la mattinata, le precipitazioni persistono, con un aumento della temperatura fino a raggiungere i 5.2°C e un’umidità che si manterrà elevata intorno al 100%. Nel pomeriggio, le piogge proseguiranno con intensità variabile e temperature che si manterranno intorno ai 9.6°C. Durante la sera, le precipitazioni diminuiranno gradualmente, e il cielo si schiarirà, con temperature che scenderanno fino a 2.3°C.

I venti soffieranno principalmente da nord con una velocità in aumento, raggiungendo i 27 km/h. L’umidità si abbasserà gradualmente nel corso della giornata.

In conclusione, i prossimi giorni saranno caratterizzati da condizioni meteorologiche mutevoli, con precipitazioni predominanti e temperature in diminuzione. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.