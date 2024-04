Meteo Reggio Emilia, previsioni da Mercoledì 17 a Venerdì 19 Aprile

Previsioni Meteo Reggio Emilia:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Reggio Emilia promettono cambiamenti significativi. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

MERCOLEDÌ, 17 Aprile 2024:

La giornata inizierà con cieli sereni e temperature intorno ai 8.4°C, con un’umidità dell’82%. Nel corso della mattinata il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 16.4°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio e verso sera, il tempo rimarrà sereno con temperature attorno ai 17.4°C e un lieve calo verso sera. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità compresa tra 7 e 15 km/h. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 30%.

GIOVEDÌ, 18 Aprile 2024:

Anche giovedì il tempo si presenterà prevalentemente sereno fino al mattino, con temperature comprese tra 6.2°C e 12.9°C. Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà leggermente, e verso mezzogiorno sono previste precipitazioni deboli che si intensificheranno nel pomeriggio, con temperature che si manterranno intorno ai 12.9°C. La pioggia continuerà anche verso sera, con temperature in diminuzione, il vento soffierà da est-nordest con una velocità tra 8 e 17 km/h e un’umidità che raggiungerà il 94%.

VENERDÌ, 19 Aprile 2024:

Venerdì il cielo si presenterà sereno per gran parte della giornata, con temperature comprese tra 5.5°C e 17°C. Nel corso della giornata il cielo si manterrà poco nuvoloso, con un aumento delle temperature fino a toccare i 17°C nel primo pomeriggio. Il vento sarà debole e soffierà da ovest-sudovest, mentre l’umidità si manterrà intorno al 38%.

In conclusione, i prossimi giorni a Reggio Emilia si prevedono variabili. Dopo una giornata di mercoledì con tempo stabile e sereno, giovedì porterà precipitazioni deboli e temperature in diminuzione. Venerdì, invece, si prospetta una giornata prevalentemente serena e mite. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni per adattare al meglio le attività giornaliere alle condizioni atmosferiche.