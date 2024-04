Meteo Taranto, previsioni da Mercoledì 17 a Venerdì 19 Aprile

Meteo Taranto prossimi giorni 17 Aprile, 18 Aprile, 19 Aprile: precipitazioni e sereno alternati, temperature in calo

Le previsioni meteo per Taranto per i prossimi tre giorni mostrano un alternarsi di precipitazioni e sereno, con una tendenza al calo delle temperature.

Meteo per Mercoledì, 17 Aprile 2024

Mercoledì a Taranto inizierà con piogge deboli nella prima parte della giornata, con un’umidità intorno al 90%. Le precipitazioni si attenueranno gradualmente fino a trasformarsi in sereno nel pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 21 gradi, mentre il vento soffierà dai quadranti ovest-nord-ovest a una velocità media di 13 km/h. L’umidità diminuirà nel corso della giornata, favorendo l’insorgere di sereno verso sera.

Meteo per Giovedì, 18 Aprile 2024

Giovedì sarà caratterizzato da un cielo sereno per la maggior parte della giornata, con temperature leggermente in aumento rispetto al giorno precedente. Tuttavia, nel tardo mattino e nel primo pomeriggio sono attese precipitazioni deboli, seguite da una rapida attenuazione delle stesse. Il vento soffierà principalmente dai quadranti nord-ovest a una velocità variabile tra i 2 e i 6 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 60-70% per gran parte della giornata.

Meteo per Venerdì, 19 Aprile 2024

Venerdì le precipitazioni torneranno a farsi più intense, con piogge deboli che caratterizzeranno l’intera giornata. Le temperature subiranno un ulteriore lieve calo, con valori massimi intorno ai 13-14 gradi. Il vento sarà prevalentemente orientato dai quadranti nord-nord-est a nord-ovest, con velocità che potrebbero raggiungere i 20 km/h. L’umidità sarà elevata, superando il 90% durante le precipitazioni e diminuendo leggermente in presenza di sereno.

In conclusione, le previsioni meteo per Taranto indicano un periodo di instabilità con precipitazioni alternate a schiarite, accompagnate da una diminuzione delle temperature. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni atmosferiche in costante evoluzione e adeguarsi di conseguenza per affrontare al meglio la giornata.