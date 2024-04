Meteo Torino, previsioni da Mercoledì 17 a Venerdì 19 Aprile

Meteo Torino prossimi giorni 17 Aprile, 18 Aprile, 19 Aprile: precipitazioni e temperature in diminuzione

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Torino mostrano una variazione significativa delle condizioni meteorologiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Mercoledì, 17 Aprile 2024

La giornata inizierà con cieli sereni e temperature gradevoli intorno ai 8°C. Tuttavia, verso le 10:00 è prevista l’arrivo di piogge deboli, accompagnate da un aumento della velocità del vento proveniente da ovest-nordovest. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 17°C nel primo pomeriggio, seguite da un calo graduale. Durante tutto il giorno l’umidità sarà contenuta, mentre il vento soffierà con intensità variabile, prevalentemente da nord-ovest.

Giovedì, 18 Aprile 2024

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Le temperature si manterranno fresche, con valori massimi intorno ai 12-13°C. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio sono previste nubi sparse, seguite da piogge deboli. Tuttavia, nel tardo pomeriggio il cielo si schiarirà nuovamente. Il vento soffierà principalmente da nord-nordovest con intensità variabile, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati.

Venerdì, 19 Aprile 2024

Le condizioni meteorologiche di venerdì saranno caratterizzate da cieli sereni e temperature in leggero calo rispetto ai giorni precedenti. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 17°C nel primo pomeriggio, seguite da un graduale calo in serata. Il vento soffierà prevalentemente da ovest-sudovest con intensità moderata, mentre l’umidità si manterrà su livelli contenuti. Non sono previste precipitazioni significative durante la giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Torino indicano un’iniziale variabilità delle condizioni, con precipitazioni e temperature in diminuzione verso la fine della settimana. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.