Meteo Trento, previsioni da Mercoledì 17 a Venerdì 19 Aprile

Meteo Trento prossimi giorni 17 Aprile, 18 Aprile, 19 Aprile: tempo variabile con precipitazioni e sereno alternati.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Trento mostrano una variazione del tempo con alternanza di precipitazioni e sereno. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 17 Aprile 2024

Mercoledì, il tempo si presenterà prevalentemente sereno fino alle prime ore del mattino, con temperature che si manterranno intorno ai 7-8°C. Tuttavia, a partire dalle 10:00, è prevista l’arrivo di piogge deboli, che continueranno fino al pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 13-14°C verso le 13:00, mentre l’umidità raggiungerà il 76%. Il vento soffierà da est con una velocità compresa tra 2 e 3 km/h.

Meteo per Giovedì, 18 Aprile 2024

Giovedì, il tempo si presenterà nuovamente con un inizio sereno, con temperature intorno ai 4-5°C durante la notte. Nel corso della mattinata, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, mentre nel primo pomeriggio sono previste piogge deboli. Le temperature massime saranno di circa 14°C verso le 14:00, con un’umidità che si manterrà intorno al 30%. Il vento soffierà da nord-est con una velocità compresa tra 7 e 9 km/h.

Meteo per Venerdì, 19 Aprile 2024

Venerdì, il tempo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature intorno ai 4-5°C durante la notte. Durante la mattinata, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con un aumento delle nuvole nel corso della giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 13-14°C verso le 14:00, con un’umidità che si manterrà intorno al 40-45%. Il vento soffierà da sud-est con una velocità compresa tra 6 e 7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Trento indicano una variazione del tempo nei prossimi giorni, con alternanza di sereno e precipitazioni deboli. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi di conseguenza per affrontare le condizioni climatiche mutevoli.