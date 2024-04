Meteo Verona, previsioni da Mercoledì 17 a Venerdì 19 Aprile

Meteo Verona prossimi giorni 17 Aprile, 18 Aprile, 19 Aprile: piogge previste con temperature in diminuzione

Prendendo in considerazione le previsioni meteo per Verona nei prossimi giorni, sembra che il clima subirà un cambiamento significativo. Un’alternanza tra sereno, poco nuvoloso e pioggia è prevista, con temperature in diminuzione.

Meteo per Mercoledì, 17 Aprile 2024

Mercoledì, il tempo sarà generalmente sereno fino alle prime ore del pomeriggio, quando sono attese piogge deboli intorno alle 13:00. La temperatura massima sarà di 16.5°C intorno alle 13:00, mentre l’umidità sarà del 42%. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità media di 2 km/h durante le piogge. Successivamente, il cielo si schiarirà di nuovo con temperature in diminuzione fino a 8.1°C a mezzanotte.

Meteo per Giovedì, 18 Aprile 2024

Giovedì, il cielo sarà prevalentemente sereno fino a metà mattina, quando si prevede un passaggio a nubi sparse. Verso mezzogiorno, è prevista pioggia debole con una temperatura di 12.9°C e un’umidità del 59%. Durante il pomeriggio, le condizioni meteorologiche si manterranno variabili con una temperatura in diminuzione fino a 5.9°C intorno a mezzanotte. Il vento sarà prevalentemente da est con una velocità media di 1-7 km/h.

Meteo per Venerdì, 19 Aprile 2024

Venerdì, il cielo sarà principalmente sereno con temperature in diminuzione fino a 7.7°C intorno a mezzanotte. L’umidità si manterrà costantemente intorno all’80%. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità media di 2-10 km/h. In generale, la giornata sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili, con poche variazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Verona indicano un cambiamento significativo con piogge previste e temperature in diminuzione. È consigliabile prepararsi adeguatamente per affrontare queste variazioni climatiche, soprattutto per chiunque abbia programmi all’aperto nei prossimi giorni.