Meteo Bologna, previsioni da Giovedì 18 a Sabato 20 Aprile

Meteo Bologna prossimi giorni 18 Aprile, 19 Aprile, 20 Aprile: previsioni dettagliate

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bologna indicano un cambiamento delle condizioni atmosferiche. Giovedì 18 Aprile si prevedono precipitazioni nel corso della giornata, con una diminuzione delle temperature. Venerdì 19 Aprile il tempo migliorerà sensibilmente, con cieli sereni e temperature in aumento. Sabato 20 Aprile invece si prevedono piogge deboli nel corso della giornata, con temperature in diminuzione.

Giovedì 18 Aprile, 2024

Durante la notte si prevedono precipitazioni, con piogge deboli fino alle prime ore del mattino, seguite da un miglioramento delle condizioni meteorologiche con cieli sereni e temperature in aumento. L’umidità si manterrà elevata tra l’80% e il 90% durante la notte, ma diminuirà gradualmente durante la giornata. I venti saranno moderati, con velocità comprese tra i 4 km/h e i 10 km/h, provenienti prevalentemente da ovest e nord-est.

Venerdì 19 Aprile, 2024

Le previsioni per venerdì indicano cieli sereni per l’intera giornata, con temperature in aumento e un’umidità che si attesterà intorno al 40-50%. I venti saranno deboli e provenienti principalmente da ovest e nord-ovest, con velocità tra i 5 km/h e i 10 km/h. Le temperature massime saranno comprese tra i 14°C e i 16°C, mentre le minime si attesteranno intorno ai 5-7°C.

Sabato 20 Aprile, 2024

Durante la giornata di sabato si prevedono piogge deboli, in particolare nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 14°C, mentre le minime intorno ai 6°C. L’umidità sarà variabile tra il 50% e l’80%, con venti provenienti principalmente da nord e nord-est, con velocità tra i 6 km/h e i 13 km/h.

In conclusione, le prossime giornate a Bologna saranno caratterizzate da un’alternanza di condizioni meteorologiche, con precipitazioni giovedì, cieli sereni venerdì e nuove piogge deboli sabato. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare le variazioni del tempo.