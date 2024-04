Meteo Cagliari, previsioni da Giovedì 18 a Sabato 20 Aprile

Giovedì, 18 Aprile, 2024

Le previsioni meteo per Cagliari di giovedì promettono una giornata caratterizzata da cielo sereno per gran parte del tempo. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori che oscilleranno tra i 13°C e i 18.6°C. L’umidità si manterrà intorno al 37-58%, e il vento soffierà con una velocità media compresa tra i 18 e i 31 km/h provenendo prevalentemente da ovest-nordovest. Nel corso della giornata, non sono previste precipitazioni.

Venerdì, 19 Aprile, 2024

Anche per venerdì, il meteo a Cagliari sarà caratterizzato da cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 10.1°C e i 19.9°C. L’umidità si manterrà tra il 33% e il 83%, con il vento che soffierà a una velocità media compresa tra i 7 e i 25 km/h provenendo da ovest-nordovest. Non sono previste precipitazioni durante la giornata.

Sabato, 20 Aprile, 2024

Per sabato le condizioni meteo a Cagliari non subiranno variazioni significative, con un cielo prevalentemente sereno. Le temperature si manterranno comprese tra i 9.7°C e i 20.4°C. L’umidità si manterrà intorno al 34-89%, mentre il vento soffierà con una velocità media tra i 5 e i 30 km/h provenendo prevalentemente da ovest-nordovest. Non sono previste precipitazioni durante la giornata.

In conclusione, il meteo a Cagliari per i prossimi giorni si preannuncia stabile e piacevole, con cieli sereni e temperature gradevoli. È sempre consigliabile monitorare costantemente le previsioni per eventuali aggiornamenti.