Meteo Catania, previsioni da Giovedì 18 a Sabato 20 Aprile

Giovedì, 18 Aprile 2024

Il tempo si presenterà stabile e soleggiato per l’intera giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 22.4°C intorno alle ore 12:00, mentre le minime si attesteranno sui 11.2°C intorno alle ore 23:00. L’umidità varierà tra il 34% e il 76%. Il vento soffierà con intensità tra i 2 e i 21 km/h provenendo principalmente da direzione ovest-nord-ovest. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata.

Venerdì, 19 Aprile 2024

Anche per venerdì si prevede un cielo sereno fino alle ore 16:00, con temperature comprese tra i 10.6°C e i 17.6°C. Successivamente, si avranno deboli piogge tra le ore 16:00 e le ore 18:00, con un calo delle temperature fino a 13.4°C. L’umidità oscillerà tra il 36% e il 70%, mentre il vento soffierà con intensità tra i 10 e i 32 km/h provenendo principalmente da direzione ovest-nord-ovest. Dopo le precipitazioni, il cielo tornerà a schiarirsi.

Sabato, 20 Aprile 2024

La giornata di sabato si prospetta nuovamente all’insegna della serenità, con temperature in aumento che raggiungeranno i 23°C intorno alle ore 13:00. L’umidità si manterrà tra il 25% e il 66%. Il vento soffierà con intensità tra i 9 e i 21 km/h provenendo principalmente da direzione ovest-sud-ovest. Non sono previste precipitazioni, ad eccezione di una leggera nuvolosità intorno alle ore 23:00.

Permane quindi un trend di bel tempo anche per i prossimi giorni, senza particolari variazioni nelle condizioni meteo. Si consiglia di approfittare di queste giornate per godere di attività all’aperto e di trascorrere piacevoli momenti all’aria aperta.