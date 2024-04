Meteo Messina, previsioni da Giovedì 18 a Sabato 20 Aprile

Previsioni Meteo per Messina

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Messina sono le seguenti:

Giovedì, 18 Aprile 2024

Precipitazioni: Nessuna precipitazione è prevista per l’intera giornata.



Temperature: La temperatura massima sarà di 18.1°C intorno alle 13:00, mentre la temperatura minima sarà di 13.6°C tra le 21:00 e le 23:00.



Vento: Il vento soffierà con una velocità media tra i 15 e i 30 km/h proveniente da direzione Nord-Nord Ovest.



Umidità: L’umidità relativa si manterrà intorno al 46-72% durante la giornata.

Venerdì, 19 Aprile 2024

Precipitazioni: Dalle 10:00 alle 15:00 è prevista pioggia debole, con un picco di intensità tra le 14:00 e le 15:00.



Temperature: La temperatura massima sarà di 14.4°C alle 09:00, mentre la temperatura minima sarà di 11.2°C intorno alle 15:00.



Vento: Il vento soffierà con una velocità media tra i 6 e i 35 km/h proveniente da direzione Nord-Nord Ovest.



Umidità: L’umidità relativa si manterrà intorno al 51-75% durante la giornata.

Sabato, 20 Aprile 2024

Precipitazioni: Nessuna precipitazione è prevista per l’intera giornata.



Temperature: La temperatura massima sarà di 19.5°C intorno alle 14:00, mentre la temperatura minima sarà di 14.8°C tra le 22:00 e le 23:00.



Vento: Il vento soffierà con una velocità media tra i 15 e i 26 km/h proveniente da direzione Nord-Nord Ovest.



Umidità: L’umidità relativa si manterrà intorno al 31-63% durante la giornata.

In base alle previsioni, si prevede una stabilità delle condizioni meteorologiche per i prossimi giorni a Messina, con temperature miti e venti moderati. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alla pioggia debole prevista per Venerdì, in modo da essere preparati per eventuali cambiamenti nelle attività all’aperto.